В Вильнюсском районе совершено убийство: подозреваемый задержан на месте преступления

11 апреля, в 21.27 ч., в Вильнюсском районе, в дер. Белазаришкес в доме было обнаружено тело мужчины (1963 г.р.) с колотой раной в области груди. Задержан нетрезвый подозреваемый (1986 г.р.).

Полиция сообщает, что убийство было совершено во время пьянки.

Ведется расследование.