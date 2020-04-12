В Вильнюсском районе совершено убийство: подозреваемый задержан на месте преступления

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Департамент полиции Литвы сообщил об убийстве в Вильнюсском районе.
11 апреля, в 21.27 ч., в Вильнюсском районе, в дер. Белазаришкес в доме было обнаружено тело мужчины (1963 г.р.) с колотой раной в области груди. Задержан нетрезвый подозреваемый (1986 г.р.).
Полиция сообщает, что убийство было совершено во время пьянки.
Ведется расследование.
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