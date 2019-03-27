Департамент полиции Литвы информирует, что в Вильнюсском районе неизвестные подожгли шесть автомобилей. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
© DELFI / Ainis Gurevičius

26 марта, в 3.24 ч., в деревне Мелеконис (Вильнюсский район) были подожжены и сгорели шесть автомобилей: Audi A6 (2002 г.в.), VW Transporter (2001 г.в.), Fiat Doblo (2007 г.р.), автомобиль Ford Galaxy (1998 г.в.), Citroen Berlingo (2003 г.в.) и обгорел автомобиль Ford F150 (2006 г.в.).

Ущерб устанавливается.

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