В Вильнюсском районе с дороги съехал автомобиль

По данным департамента полиции, около 18 ч. в деревне Крижишкяй на лесной дороге в свободное от работы время полицейский, возможно, управлял автомобилем Ford Mustang и съехал с дороги.

В организме мужчины 1991 г.р. было 1,53 промилле, подозреваемого допросили.

Начато расследование по факту нетрезвого вождения.