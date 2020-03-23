aA
В Вильнюсском районе в воскресенье с дороги съехал, как предполагают, автомобиль, которым управлял нетрезвый полицейский.
В Вильнюсском районе с дороги съехал автомобиль
© Telšių aps. VPK

По данным департамента полиции, около 18 ч. в деревне Крижишкяй на лесной дороге в свободное от работы время полицейский, возможно, управлял автомобилем Ford Mustang и съехал с дороги.

В организме мужчины 1991 г.р. было 1,53 промилле, подозреваемого допросили.

Начато расследование по факту нетрезвого вождения.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Министр убежден: карантин в Литве будет продлен (40)

В минувшие выходные количество заболевших...

Представитель правительства Литвы: возможно, сдать анализы на коронавирус можно будет и спокойствия ради

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

Глава Минздрава: вернувшихся из-за границы будут изолировать в помещениях муниципалитетов (30)

Вернувшихся из-за границы литовцев будут изолировать в...

Из Вильнюса выехал специальный поезд: на родину возвращаются больше 500 украинцев (31)

В ночь на понедельник из Вильнюса в Киев выехал...

koronavirusas

В Литве подтвердили еще 14 случаев коронавируса всего 143 (44)

Минздрав Литвы сообщает, что в воскресенье вечером...

|Maža didelių žinių kaina