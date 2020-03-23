В Вильнюсском районе с дороги съехал автомобиль

aA
В Вильнюсском районе в воскресенье с дороги съехал, как предполагают, автомобиль, которым управлял нетрезвый полицейский.
По данным департамента полиции, около 18 ч. в деревне Крижишкяй на лесной дороге в свободное от работы время полицейский, возможно, управлял автомобилем Ford Mustang и съехал с дороги.
В организме мужчины 1991 г.р. было 1,53 промилле, подозреваемого допросили.
Начато расследование по факту нетрезвого вождения.
TOP новостей
Представитель правительства Литвы: возможно, сдать анализы на коронавирус можно будет и спокойствия ради
Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...
Глава Минздрава: вернувшихся из-за границы будут изолировать в помещениях муниципалитетов (30)
Вернувшихся из-за границы литовцев будут изолировать в...
Из Вильнюса выехал специальный поезд: на родину возвращаются больше 500 украинцев (31)
В ночь на понедельник из Вильнюса в Киев выехал...
В Литве подтвердили еще 14 случаев коронавируса всего 143 (44)
Минздрав Литвы сообщает, что в воскресенье вечером...