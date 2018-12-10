8 декабря вечером, в Вильнюсском районе, в Юодбаляй, нетрезвый водитель сбил девушек-подростков и съехал с дороги. Мужчина пытался бежать с места происшествия.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Дорожная полиция указала, что несчастье произошло в 22.43 ч. Автомобиль Toyota 4 Runner сбил 16 и 17-летнюю девушек которые шли вдоль дороги, по обочине.

После ДТП автомобиль съехал с дороги, а водитель пытался бежать.

В организме 56-летнего водителя было 1,33 промилле.

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