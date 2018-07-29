Читатель DELFI сообщает, что после ДТП на место происшествия приехала полиция и несколько карет скорой помощи.
По данным полиции, помощь врачей потребовалась 7 пострадавшим.
В ДТП попали автомобили Audi и Volvo.
В одном ехали 4 молодых людей, а в другой - семья.
Всех пострадавших врачи увезли в больницу.
Точные обстоятельства ДТП выясняет полиция.
DELFI благодарит читателя за фотографию и информацию!
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