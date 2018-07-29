28 июля вечером на дороге Шальчининкай-Вильнюс произошло лобовое столкновение двух автомобилей. После ДТП помощь врачей потребовалась 7 пострадавшим, среди них 2 несовершеннолетних.
© DELFI skaitytojas

Читатель DELFI сообщает, что после ДТП на место происшествия приехала полиция и несколько карет скорой помощи.

По данным полиции, помощь врачей потребовалась 7 пострадавшим.

В ДТП попали автомобили Audi и Volvo.

В одном ехали 4 молодых людей, а в другой - семья.

Всех пострадавших врачи увезли в больницу.

Точные обстоятельства ДТП выясняет полиция.

DELFI благодарит читателя за фотографию и информацию!

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Спасатели приехали спасать утопающего без фонарей и лодки (6)

28 июля вечером на озере Платяляй (Плунгеский район)...

В Вильнюсском районе произошло лобовое столкновение автомобилей (2)

28 июля вечером на дороге Шальчининкай - Вильнюс...

У дельфинария в набережную врезалась моторная лодка, есть пострадавшие (3)

28 июля, в 14 ч. Центр координирования спасения на море...

С палангского пирса отдыхающие прогнали эксгибициониста (12)

В Паланге в июле много отдыхающих со всей Литвы . Люди...

Пьяная женщина облила бензином и пыталась поджечь автомобиль дочери (2)

Полицейским Шяуляйского района пришлось усмирять...

TOP новостей

Мозаика мэров крупных городов: "крестьяне" могут поддержать Матийошайтиса (3)

Политики уже строят планы в связи с муниципальными...

Ярмарка Праздника моря: какие цены? (12)

Во время Праздника моря проходит ярмарка с...

Погода: с каждым днем будет становиться все жарче

В воскресенье днем во многих районах ожидаются дожди с...

В Вильнюсе все еще не хватает детских садов

По данным Образовательного центра информационных...

Namų tvarkytoja

Специалистов по уборке квартир в Литве нанимают не только богатые (13)

Все меньше жителей Литвы хотят сами вытирать пыль с...