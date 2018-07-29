Читатель DELFI сообщает, что после ДТП на место происшествия приехала полиция и несколько карет скорой помощи.

По данным полиции, помощь врачей потребовалась 7 пострадавшим.

В ДТП попали автомобили Audi и Volvo.

В одном ехали 4 молодых людей, а в другой - семья.

Всех пострадавших врачи увезли в больницу.

Точные обстоятельства ДТП выясняет полиция.

DELFI благодарит читателя за фотографию и информацию!