Единый центр помощи информировал, что в деревне Аветине (Вильнюсский район) сгорела постройка неясного назначения. К счастью, пожарные-спасатели смогли спасти от огня находившийся рядом жилой дом.
Сообщение поступило 12 июля, в 8.26 ч., по номеру 112.
По предварительным данным, сгоревшая постройка была нежилой.
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