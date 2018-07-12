В Вильнюсском районе пожарные спасли от огня жилой дом

Единый центр помощи информировал, что в деревне Аветине (Вильнюсский район) сгорела постройка неясного назначения. К счастью, пожарные-спасатели смогли спасти от огня находившийся рядом жилой дом.