В Вильнюсском районе после ДТП в больницу увезли младенца

Скопировать ссылку В Вильнюсском районе после ДТП в больницу увезли младенца

22 июля, в 14.18 ч., в полицию сообщили, что в Вильнюсском районе, в Чеконишкес, с дороги съехал и перевернулся автомобиль Škoda Yeti, в машине находится младенец.