В Вильнюсском районе после ДТП в больницу увезли младенца

22 июля, в 14.18 ч., в полицию сообщили, что в Вильнюсском районе, в Чеконишкес, с дороги съехал и перевернулся автомобиль Škoda Yeti, в машине находится младенец.

Сообщение подтвердилось – в автомобиле была женщина с девочкой (2018 г.р.). Врачи скорой помощи увезли мать с дочерью в больницу.

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