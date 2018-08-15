15 августа в Вильнюсском районе, на дороге Неменчине-Пабраде перевернулся и перекрыл дорогу тягач, ехавший в сторону Пабраде. Движение на этой дороге было полностью парализовано.
© DELFI / Erika Venckutė

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что информация о ДТП поступила в 15.45 ч.

Тягач упал на бок и полностью перекрыл движение.

По предварительным данным, водителю тягача помощь врачей не потребовалась.

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