Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что информация о ДТП поступила в 15.45 ч.
Тягач упал на бок и полностью перекрыл движение.
По предварительным данным, водителю тягача помощь врачей не потребовалась.
В Вильнюсском районе перевернулся тягач и перекрыл дорогу (2)
15 августа в Вильнюсском районе, на дороге Неменчине-...
В Вильнюсе нетрезвый водитель BMW взял на таран другой автомобиль (2)
15 августа, вечером, в Вильнюсе поступило сообщение о...
Мариямпольский суд разрешил на три месяца взять под стражу подозреваемого в убийстве
Мариямпольский суд 13 августа разрешил на три месяца...
В Шяуляй гражданин Беларуси ножом ранил своего соотечественника (1)
Полиция информировала о том, что в Шяуляй произошел...
В Вильнюсе произошло ДТП, пострадали 3 человека (3)
15 августа в Вильнюсе произошло ДТП : столкнулись BMW и...
TOP новостей
Полиция Литвы оказалась в заложниках у страховщиков: страховка Kasko уже не по карману (54)
Цены на страховку в Литве увеличились в несколько раз,...
Отпуск в Польше: действительно ли там все дешевле? (85)
О польском взморье написано уже так много, что с трудом...
В Вильнюсе нетрезвый водитель BMW взял на таран другой автомобиль (2)
15 августа, вечером, в Вильнюсе поступило сообщение о...
В Москве прошел "Марш матерей" в поддержку обвиняемых по делу "Нового величия" (25)
В Москве в среду вечером прошла акция "Марш матерей" в...
Профсоюзы Литвы поддерживают идею запрета на работу магазинов в выходные дни (40)
Профсоюзы Литвы положительно оценили предложение...