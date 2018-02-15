Подозревают, что шедшую по дороге без светоотражателей на одежде женщину насмерть сбил автомобиль VW Golf.
Позже люди сообщили в полицию о подозрительном VW Golf в деревне Эглишкес, на ул. Рактажолю (Вильнюсский район). Ветровое стекло автомобиля было разбито.
Еще позже работавшие на месте гибели женщины полицейские увидели приближающийся VW Golf с разбитым ветровым стеклом. Выяснилось, что это и есть автомобиль, который искала полиция. Водитель авто был пьян - 1,64 промилле. Докумнетов у него не было. Водитель был задержан.
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