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17 апреля, в 9 ч., полиция Вильнюсского района заметила у магазина в дер. Чеконишкес автомобиль Audi, которым управлял несовершеннолетний.
Водитель не подчинился требованию полиции и пытался скрыться по сельским дорогам и лесам. Гонка была впечатляющей. Полиция задержала нарушителя.
Автомобилем управлял 17-летний юноша, у которого не было прав, автомобиль на учете не состоял, страховки на него нет, техосмотра тоже.
За нарушение подростку грозит штраф в размере 1150-1450 евро, транспортное средство может быть конфисковано.
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