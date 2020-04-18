Водитель не подчинился требованию полиции и пытался скрыться по сельским дорогам и лесам. Гонка была впечатляющей. Полиция задержала нарушителя.

Автомобилем управлял 17-летний юноша, у которого не было прав, автомобиль на учете не состоял, страховки на него нет, техосмотра тоже.

За нарушение подростку грозит штраф в размере 1150-1450 евро, транспортное средство может быть конфисковано.