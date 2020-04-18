aA
17 апреля, в 9 ч., полиция Вильнюсского района заметила у магазина в дер. Чеконишкес автомобиль Audi, которым управлял несовершеннолетний.

Водитель не подчинился требованию полиции и пытался скрыться по сельским дорогам и лесам. Гонка была впечатляющей. Полиция задержала нарушителя.

Автомобилем управлял 17-летний юноша, у которого не было прав, автомобиль на учете не состоял, страховки на него нет, техосмотра тоже.

За нарушение подростку грозит штраф в размере 1150-1450 евро, транспортное средство может быть конфисковано.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Рекордный скачок: в Литве за сутки диагностировали 90 новых случаев коронавируса

18 апреля утром Национальный центр общественного...

Мэр Ширвинтос: городская больница изолирована  заболела медсестра (7)

17 апреля после того как в Ширвинтос подтвердили 5 случай...

Пока врачи ждут надбавок, зарплаты советников главы Минздрава увеличились до невиданных размеров (210)

Заместителям министра здравоохранения Литвы в первом...

Министр: Литва достигла пика распространения коронавируса (72)

Литва достигла пика распространения коронавируса ,...

Президент Литвы: поведение Беларуси по коронавирусу изменилось (91)

Прежний либеральный подход властей Беларуси к...

|Maža didelių žinių kaina