Департамент полиции сообщает, что 27 апреля, в 14.15 ч. в вильнюсскую больницу обратился несовершеннолетний (2001 г.р.). Он был госпитализирован. Диагноз - огнестрельное ранение.

Он рассказал, что 26 апреля, в 21.15 ч. в Вильнюсском районе, в Мерешленай, когда он ехал на мотоцикле, почувствовал сильную боль в области правой ноги.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.