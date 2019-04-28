Департамент полиции сообщает, что 27 апреля, в 14.15 ч. в вильнюсскую больницу обратился несовершеннолетний (2001 г.р.). Он был госпитализирован. Диагноз - огнестрельное ранение.
Он рассказал, что 26 апреля, в 21.15 ч. в Вильнюсском районе, в Мерешленай, когда он ехал на мотоцикле, почувствовал сильную боль в области правой ноги.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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