В Вильнюсском районе насмерть сбит пешеход, ищут подозреваемого

В Вильнюсском районе на дороге обнаружили мертвого мужчину. Подозревают, что его насмерть сбил автомобиль. Полиция ищет подозреваемого.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Департамент полиции сообщил, что 10 февраля, в 20.10 ч. на ул. Пакрантес, в деревне Суджёнис (Вильнюсский район) на проезжей части было обнаружено тело мужчины (1962 г.р.).

Подозревают, что его насмерть сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия.

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