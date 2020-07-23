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Полиция расследует преступление. Был застрелен 22-летний молодой человек, а его тело обнаружили на улице, прямо на дороге.
В Вильнюсском районе на улице обнаружено тело застреленного мужчины
© Alius Koroliovas

Полиция сообщает, что 22 июля, в 9 ч. в Вильнюсском районе, у деревни Дамбришкес, на дороге было обнаружено тело молодого человека (1998 г.р.) с огнестрельными ранами.

Начато расследование по факту убийства.

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