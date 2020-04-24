В Вильнюсском районе на BMW упал столб

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24 апреля в Вильнюсском районе, в деревне Дусиненай, произошло ДТП. По предварительным данным, с дороги съехал и в столб врезался автомобиль.
Вильнюсская полиция информировала, что сообщение о ДТП поступило в 11.30 ч.
По данным полиции, сообщалось, что с дороги съехал и в столб врезался автомобиль BMW. Очевидцы рассказали, что столб упал на автомобиль.
По предварительным данным, водитель не был зажат, ему из авто помогли выбраться очевидцы. Мужчина был в сознании.
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