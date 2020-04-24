В Вильнюсском районе на BMW упал столб

Вильнюсская полиция информировала, что сообщение о ДТП поступило в 11.30 ч.

По данным полиции, сообщалось, что с дороги съехал и в столб врезался автомобиль BMW. Очевидцы рассказали, что столб упал на автомобиль.

По предварительным данным, водитель не был зажат, ему из авто помогли выбраться очевидцы. Мужчина был в сознании.