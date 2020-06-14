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В Вильнюсском районе была убита женщина, задержан подозреваемый.
В Вильнюсском районе было совершено убийство, подозреваемый задержан
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Полиция сообщила, что 13 июня, в 13.56 ч., в Рудамине (Вильнюсский район), в доме было обнаружено тело женщины (1952 г.р.) со следами побоев на лице.

Подозреваемый мужчина (1984 г.р.) был пьян (2.61 промилле). Он задержан.

Ведется расследование.

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