В Вильнюсском районе было совершено убийство, подозреваемый задержан

Полиция сообщила, что 13 июня, в 13.56 ч., в Рудамине (Вильнюсский район), в доме было обнаружено тело женщины (1952 г.р.) со следами побоев на лице.

Подозреваемый мужчина (1984 г.р.) был пьян (2.61 промилле). Он задержан.

Ведется расследование.