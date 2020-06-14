В Вильнюсском районе было совершено убийство, подозреваемый задержан

aA
В Вильнюсском районе была убита женщина, задержан подозреваемый.
Полиция сообщила, что 13 июня, в 13.56 ч., в Рудамине (Вильнюсский район), в доме было обнаружено тело женщины (1952 г.р.) со следами побоев на лице.
Подозреваемый мужчина (1984 г.р.) был пьян (2.61 промилле). Он задержан.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве вспоминают День скорби и надежды: карантин мероприятиям не помешает (106)
14 июня в Литве – День скорби и надежды. В этот день...
Время опустения усадеб сельского туризма - жители Литвы в режиме экономии (3)
На календаре – лето, но в усадьбах сельского туризма...
В Литве зарегистрировали 5 новых случаев коронавируса
13 июня в Литве зарегистрировали 5 новых случаев...
В вопросе зарплат в этом году экономисты не единодушны, но средний класс, по их мнению, столкнется с вызовом (2)
Согласно прогнозам Центробанка Литвы , зарплата...
Одноразовые выплаты на детей в Литве получат не все (4)
9 июня парламент Литвы одобрил однократные выплаты на...