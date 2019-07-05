В Вильнюсском районе BMW сбил стоящего на обочине мужчину

По предварительным данным, автомобиль BMW сбил и смертельно ранил стоявшего на обочине 60-летнего мужчину.
Выяснилось, что после столкновения с человеком водитель BMW не справился с управлением автомобилем, съехал с дороги и перевернулся.
По данным полиции, автомобилем BMW управлял недавно достигший совершеннолетия молодой человек. Выяснилось, что транспортное средство отмечено "зеленым листом", а сам водитель права на управление транспортным средством получил лишь 3 месяца тому назад.
Молодой водитель сообщил сотрудникам полиции, что он съехал с дороги и смертельно ранил мужчину, когда ему на пути создала помеху фура.
По предварительным данным, водитель трезв. Ему помощь медиков не понадобилась.
Выяснилось, что погибший мужчина на обочине (далеко от дороги) ожидал, когда его заберёт родственник и отвезёт на работу.
Обстоятельства трагического происшествия расследуют сотрудники полиции.
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