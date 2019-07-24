В Вильнюсском районе автобус врезался в "Москвич"

По предварительным данным, ДТП произошло после того, как 70-летний водитель "Москвича" выехал со второстепенной дороги на главную. Автобус врезался ему в бок. Легковой автомобиль был серьезно поврежден, прицеп отсоединился, из него на дорогу выпали бревна.
Незначительные травмы получил водитель легковушки. В автобусе 200 маршрута ни пассажиры, ни водитель не пострадали.
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