В Вильнюсском районе автобус врезался в "Москвич"

24 июля, в 14.15 ч., в Вильнюсском районе, недалеко от Рукайняй, у перекрестка на деревню Крижкялис, столкнулись автобус Mercedes и советский "Москвич" с прицепом.
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По предварительным данным, ДТП произошло после того, как 70-летний водитель "Москвича" выехал со второстепенной дороги на главную. Автобус врезался ему в бок. Легковой автомобиль был серьезно поврежден, прицеп отсоединился, из него на дорогу выпали бревна.

Незначительные травмы получил водитель легковушки. В автобусе 200 маршрута ни пассажиры, ни водитель не пострадали.

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