В вильнюсском цыганском таборе обнаружено тело мужчины

По данным полиции, вероятная причина смерти - передозировка наркотиков. В этом году это уже седьмой подобный случай в таборе.

Ежегодно в таборе находят тела примерно нескольких десятков наркоманов. Несколько дней назад в таборе было обнаружено тело 15-летнего юноши, который скончался от передозировки.