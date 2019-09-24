В вильнюсском бассейне отравились дети и спасавший их мужчина

22 сентября, в 10.10 ч., по Единому номеру помощи 112 сообщили, что в бассейне сознание теряет ребенок.

Вскоре выяснилось, что двое детей отравились хлором. Другие дети вышли из воды.

По данным полиции, несчастье произошло из-за поломки оборудования, поэтому в воду попало большое количество хлорки.

Двое малолетних детей (2012 и 2013 г.р.) были доставлены в детскую больницу.

Позже в Вильнюсскую университетскую больницу доставили мужчину (1963 г.р.) с симптомами отравления. Это был отец одного из мальчиков, который вытащил их из воды.

Директор центра Витаутас Янушайтис сказал DELFI, что несчастье произошло из-за того, что вышел из строя насос, перемешивающий воду. Когда он снова заработал, в бассейн попало слишком много хлора. По этой причине отравились находившиеся около отверстия дети.

Врачи скорой помощи быстро привели в чувство одного мальчика, а состояние другого было более тяжелым. Обоих детей доставили в реанимацию.

По словам Янушайтиса, во вторник состояние одного из мальчиков и мужчины уже было хорошим.