Этой историей в фейсбуке поделился вильнюсец Лукас Лазинка, который был очевидцем происшествия.

По его словам, инцидент произошел на остановке Стяпоно Баторо, в 19.50 ч., в автобусе номер 74.

Он написал в фейсбуке, что в автобус вошел мужчина, он был в крови.

"Мужчина вошел на остановке Аудеяс, подбежал к водителю, стал кричать, потому что ему не открыли заднюю дверь. Потом побежал назад. Сел за мной", – рассказал вильнюсец.

По словам Лазинки, мужчина кричал, жаловался, что его избили, пытался открыть дверь ехавшего автобуса.

Потом он стал кричать на одного из пассажиров, толкать его. Пока мужчины дрались, все пассажиры перебрались в переднюю часть автобуса, ближе к водителю.

"Потом тот, который начал драку, вытащил ножницы и стал угрожать всем, потом воткнул их себе в шею, но оставался в сознании. Один из мужчин держал его, прижав к полу", – рассказывал Лазинка.

Вскоре приехала полиция.

Полиция рассказала порталу tv3.lt, что подозреваемый был задержан и доставлен в комиссариат. Он нанес себе незначительную травму, помощь врачей не потребовалась.