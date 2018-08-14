В субботу после обеда пограничники проверили документы пассажиров, прибывших из Афин.
У пограничников подозрения вызвали документы, предъявленные двумя пассажирами - женщиной и молодым юношей. Предъявленные документы проверили с помощью специального оборудования.
Вскоре выяснилось, что румынские идентификационные карты поддельные. После этого оба иностранца сказали, что являются гражданами Ирака. По предварительным данным, юноше 17 лет, женщине – 41 год.
Задержанных планирую опросить с помощью переводчика с арабского языка. Задержанных доставили в КПЗ.
Начато расследование.
При аналогичных обстоятельствах в Вильнюсском аэропорту задержали и еще 4 пассажиров, прибывших из Афин.
Во время паспортного контроля выяснилось, что мужчина, женщина и двое детей, которые приехали с ними, предъявили липовые итальянские идентификационных карты.
Иностранцы сказали, что являются гражданами Турции. Среди их вещей были обнаружены и документы греческого образца. Они также оказались фальшивыми.
Во время опроса иностранцы подали письменные заявления с просьбой предоставить им убежище в Литве. Об этом пограничники информировали Миграционную службу.
Всех задержанных временно разместили в специальном помещении аэропорта, приспособленном для пребывания людей, подавших ходатайство о предоставлении убежища.
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