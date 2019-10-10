В Вильнюсском аэропорту задержана женщина из Афганистана с украденным в Колумбии паспортом

Во время проверки пассажиров, прибывших из Греции, подозрение у пограничников вызвал паспорт 22-летней гражданки Колумбии. Документ проверили при помощи специального оборудования и выяснили, что документ краденный.

Когда женщина поняла, что ее разоблачили, она сказала, что ей 24 года и она является гражданкой Афганистана. В ближайшее время женщину вернут в Грецию.