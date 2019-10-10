9 октября пограничники Вильнюсского аэропорта задержали афганку, которая прилетела из Греции. У женщины был украденный в Колумбии паспорт.
Vilniaus oro uostas
© M. Jaugelavičius

Во время проверки пассажиров, прибывших из Греции, подозрение у пограничников вызвал паспорт 22-летней гражданки Колумбии. Документ проверили при помощи специального оборудования и выяснили, что документ краденный.

Когда женщина поняла, что ее разоблачили, она сказала, что ей 24 года и она является гражданкой Афганистана. В ближайшее время женщину вернут в Грецию.

ЧП и криминал

В Вильнюсском аэропорту задержана женщина из Афганистана с украденным в Колумбии паспортом

9 октября пограничники Вильнюсского аэропорта...

В Вильнюсе 16-летний изнасиловал свою сверстницу (1)

Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе...

В Вильнюсе из-за сообщения о бомбе эвакуирован участковый суд

По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том,...

Пропавшую жительницу Биржайского района мужчина насильно держал взаперти в Паневежисе (1)

Паневежская полиция нашла женщину, которую искали как...

Инцидент в Вильнюсе: после сообщения об автомобиле в реке - неожиданная развязка

10 октября рано утром поступило сообщение о том, что в...

TOP новостей

Кого новые налоги коснутся в первую очередь: некоторые жители Литвы могут быть спокойны

"Общую картину я охарактеризовал бы так: новый налог на...

Rolandas Tučas Žygimantas Mauricas

Жители Литвы стареют и умирают: вскоре потребуется 0,5 млн. иммигрантов (77)

Литовское общество стареет, рождаемость падает, а если...

От "Доживем до понедельника" до "Ждать и надеяться": учитель английского рассказал, почему педагоги теряют авторитет в обществе #шестой урок: тест на знание английского "Хиаюа"

Для того чтобы быть преподавателем, сегодня мало просто...

Министр предлагает школам бороться с насилием и буллингом с помощью охранных компаний (5)

Одно из средств борьбы с насилием и буллингом в школах -...

Ушацкас после гибели матери сомневается в том, что брат был нетрезв (5)

В среду после обеда в ДТП в Укмерге погибла мать экс-...