11 сентября, в 15.25 ч., в Вильнюсском аэропорту совершил аварийную незапланированную посадку самолет Boeing 757 испанской авиакомпании Privilege Style с мертвым пассажиром на борту. Самолет заказным рейсом следовал из Сарагосы в Санкт-Петербург.
Vilniaus oro uostas
© DELFI / Modesta Meškė

Во время полета одному из пассажиров стало плохо. Три находившихся на борту врача пытались привести его в чувство, но тщетно. Поэтому экипаж попросил возможность совершить аварийную посадку в ближайшем аэропорту.

В Вильнюсском аэропорту самолет ждала бригада реанимобиля, однако врачи ничего не смогли сделать - пассажир был мертв. На месте происшествия работают криминалисты и эксперты.

Из самолета высадили 201 пассажира, они ждут в терминале, когда свою работу завершат эксперты, и самолет сможет продолжать путь.

Один из пассажиров отказался лететь дальше на этом самолете.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Вильнюсском аэропорту совершил аварийную незапланированную посадку самолет с мертвым пассажиром на борту (3)

11 сентября, в 15.25 ч., в Вильнюсском аэропорту совершил...

В столице тягач врезался в Opel, пострадал ребенок

11 сентября, в 14.35 ч., в Вильнюсе , на ул. Тукстантмячё, у...

В Паневежской больнице скончался пострадавший на неогороженной стройке подросток

Паневежская полиция сообщила, что в Паневежской...

Пограничники задержали контрабандистов, которым грозят тысячные штрафы (2)

В Лаздийском районе, 500 м от границы с Беларусью,...

В Рокишкисе мужчина отравился грибами и умер (7)

В больнице скончался отравившийся грибами пожилой...

TOP новостей

Жителей Литвы ждет нелегкий выбор, который определит размер пенсии в будущем (84)

Жителей Литвы ждет нелегкая задача – сделать такой...

Жители Литвы смогут вернуть часть средств за починку автомобиля и ремонт квартиры (21)

Няни, строители и автомеханики со следующего года не...

Европарламентарий Паксас предлагает провести референдум для возвращения лита (59)

Европарламентарий Роландас Паксас предлагает...

Движение транспорта на круговом перекрестке Т.Нарбуто изменится, ждут и запреты

Новая разметка на круговом перекрестке Т.Нарбуто...

Шило в мешке не утаишь – новые вопросы, связанные с бизнесом мужа министра образования Литвы (15)

11 сентября фракция Союза отечества-Христианских...