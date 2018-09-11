Во время полета одному из пассажиров стало плохо. Три находившихся на борту врача пытались привести его в чувство, но тщетно. Поэтому экипаж попросил возможность совершить аварийную посадку в ближайшем аэропорту.

В Вильнюсском аэропорту самолет ждала бригада реанимобиля, однако врачи ничего не смогли сделать - пассажир был мертв. На месте происшествия работают криминалисты и эксперты.

Из самолета высадили 201 пассажира, они ждут в терминале, когда свою работу завершат эксперты, и самолет сможет продолжать путь.

Один из пассажиров отказался лететь дальше на этом самолете.