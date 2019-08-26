В полицию сообщили, что 24-25 августа в Каунасе, на ул. Э.Фрико, их дома вынесли ювелирные изделия, золотые антикварные монеты, часы, деньги. Нанесен ущерб на сумму – 16 364 евро.
25 августа, в 8.50 ч. в Вильнюсе, на улице Родунос кяляс, в самолете был украден рюкзак с деньгами, личными документами и вещами. Ущерб – 10 940 евро.
25 августа, в 20.50 ч. в деревне Саляй, Каунасского района, из дома были украдены золотые изделия и деньги. Ущерб - больше 11 300 евро.
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