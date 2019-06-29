В Вильнюсском аэропорту пострадал ребенок

Об инциденте сообщил портал lnk.lt, он представил видеозапись, на которой видно, как ребенку пытается помочь мать, а потом другие пассажиры. На место происшествия приехала скорая.

В репортаже LNK представитель аэропорта сказал, что все лифты здания проверяют каждый год, однако сейчас планируют провести внеочередную проверку.

Видеозапись можно посмотреть здесь.