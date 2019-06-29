В пятницу в Вильнюсском аэропорту пострадал ребенок. Рядом с 8-ми воротами лифт прижал руку ребенка, подозревают, что у ребенка сломана рука, пишет Anglija.today.
© DELFI / Karolina Pansevič

Об инциденте сообщил портал lnk.lt, он представил видеозапись, на которой видно, как ребенку пытается помочь мать, а потом другие пассажиры. На место происшествия приехала скорая.

В репортаже LNK представитель аэропорта сказал, что все лифты здания проверяют каждый год, однако сейчас планируют провести внеочередную проверку.

Видеозапись можно посмотреть здесь.

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