В Вильнюсском аэропорту пострадал ребенок

Об инциденте сообщил портал lnk.lt, он представил видеозапись, на которой видно, как ребенку пытается помочь мать, а потом другие пассажиры. На место происшествия приехала скорая.
В репортаже LNK представитель аэропорта сказал, что все лифты здания проверяют каждый год, однако сейчас планируют провести внеочередную проверку.
Видеозапись можно посмотреть здесь.
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