У этого гражданина России есть вид на жительство в Эстонии. Во время проверки он вызвал подозрение у пограничников. Мужчину попросили подождать.
Выяснилось, что подозреваемого в экономических преступлениях через Интерпол разыскивает российская правоохрана.
Однако иностранец не стал дожидаться результатов проверки – он скрылся из аэропорта, оставив в руках пограничников свои документы.
СОГГ начала расследование в связи с халатной работой своих сотрудников: мужчину должны были охранять, ему не должны были дать уйти.
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