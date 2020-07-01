У этого гражданина России есть вид на жительство в Эстонии. Во время проверки он вызвал подозрение у пограничников. Мужчину попросили подождать.

Выяснилось, что подозреваемого в экономических преступлениях через Интерпол разыскивает российская правоохрана.

Однако иностранец не стал дожидаться результатов проверки – он скрылся из аэропорта, оставив в руках пограничников свои документы.

СОГГ начала расследование в связи с халатной работой своих сотрудников: мужчину должны были охранять, ему не должны были дать уйти.