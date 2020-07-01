aA
30 июня вечером, в 22.40 ч., в Вильнюс из Таллина прибыл гражданин России (1969 г.р.), которого разыскивает Интерпол. Во время проверки мужчина ушел в неизвестном направлении, сейчас его разыскивают.
Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas
© „Oro navigacijos“ nuotraukos

У этого гражданина России есть вид на жительство в Эстонии. Во время проверки он вызвал подозрение у пограничников. Мужчину попросили подождать.

Выяснилось, что подозреваемого в экономических преступлениях через Интерпол разыскивает российская правоохрана.

Однако иностранец не стал дожидаться результатов проверки – он скрылся из аэропорта, оставив в руках пограничников свои документы.

СОГГ начала расследование в связи с халатной работой своих сотрудников: мужчину должны были охранять, ему не должны были дать уйти.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Карбаускис: лучше бы насыпали песка вместо недействующего фонтана у парламента (23)

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что...

Член инициативной группы Бабарико в Литве: в Беларуси сегодня не может быть не пророссийского президента (61)

9 августа в Беларуси состоятся выборы президента....

За минувшие сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса (2)

За минувшие сутки в Литве был утвержден один новый...

В июле в аэропорты Литвы возвращаются 70 направлений полетов

Поскольку страны Европы постепенно возобновляют...

Погода: в Литве будет жарко, но ветрено (4)

Погоду в Литве обусловит южная оконечность циклона....

|Maža didelių žinių kaina