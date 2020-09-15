aA
15 сентября, в 10.53 ч., в полицию поступило сообщение о том, что в Вильнюсском аэропорту, на стройплощадке около 10-х ворот обнаружен снаряд.
В Вильнюсском аэропорту обнаружен снаряд, был введен план "Щит"
© DELFI skaitytojas

Полиция приехала на место происшествия и убедилась в том, что это предмет, напоминающий снаряд военных лет. Поэтому в 11.24 ч. был введен план "Щит", вызвали саперов.

Работа аэропорта не была нарушена.

Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал BNS, что в 11.55 ч. план "Щит" был отозван, поскольку саперы увезли снаряд.

"На работе аэропорта это никак не сказалось", – заметил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Экономист: экономика Литвы в этом году будет расти, зарплаты тоже (48)

Кризис в Литве завершился так и не начавшись", – считает...

Naujininkai MASH studio nuotr.

Науининкай - прежде и сейчас: что изменилось в этом районе Вильнюса (8)

Науининкай – район Вильнюса , о котором рассказывают...

Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после отравления (51)

Политик Алексей Навальный впервые после отравления...

НЦОЗ уточняет: рассчитывать на сокращение срока изоляции могут не все (1)

Национальный центр общественного здравоохранения...

В Литве в силу вступают новые требования: приезжающие обязаны регистрироваться по интернету (6)

Со вторника все приезжающие в Литву обязаны...

|Maža didelių žinių kaina