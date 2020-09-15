В Вильнюсском аэропорту обнаружен снаряд, был введен план "Щит"

Полиция приехала на место происшествия и убедилась в том, что это предмет, напоминающий снаряд военных лет. Поэтому в 11.24 ч. был введен план "Щит", вызвали саперов.
Работа аэропорта не была нарушена.
Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал BNS, что в 11.55 ч. план "Щит" был отозван, поскольку саперы увезли снаряд.
"На работе аэропорта это никак не сказалось", – заметил он.
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