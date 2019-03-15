Департамент полиции сообщил, что 15 марта, в 1 ч., в Вильнюсе, на Родунос кяляс, 2, в Вильнюсском аэропорту, в грузовом отделении, во время проверки грузов, был обнаружен предмет, напоминающий гранату.
Выяснилось, что это корпус гранаты F1 с, как подозревают, остатками взрывчатого вещества.
Ведется расследование.
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