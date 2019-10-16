В Вильнюсский аэропорт вызвали "Арас", эвакуировали 400 человек

Сообщение поступило в 15.10 ч.

Вильнюсская полиция информировала DELFI, что в первом зале аэропорта во 8-9 рядах была обнаружена граната.

По предварительным данным, в сумке у мужчины была дымовая граната.

Из зала на некоторое время вывели людей.

Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал BNS, что пассажиров из терминала эвакуировали.

"Возможно, будут сбои с вылетами (...), но отозваны рейсы не будут", – сказал он.

"В общей сложности эвакуировали около 400 человек, сейчас план "Щит" отозван, дальнейшим расследованием займется полиция. По нашим данным, все вылеты состоятся вовремя. Вопрос был решен в течение 20 минут", – сказал Василяускас.