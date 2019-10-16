16 октября в Вильнюсский аэропорт вызвали сотрудников антитеррористической группы "Арас" и ввели план "Щит". Сообщалось, что в сумке у мужчины была дымовая граната.
Vilniaus oro uostas/M.Jaugelavičiaus nuotr.

Сообщение поступило в 15.10 ч.

Вильнюсская полиция информировала DELFI, что в первом зале аэропорта во 8-9 рядах была обнаружена граната.

По предварительным данным, в сумке у мужчины была дымовая граната.

Из зала на некоторое время вывели людей.

Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал BNS, что пассажиров из терминала эвакуировали.

"Возможно, будут сбои с вылетами (...), но отозваны рейсы не будут", – сказал он.

"В общей сложности эвакуировали около 400 человек, сейчас план "Щит" отозван, дальнейшим расследованием займется полиция. По нашим данным, все вылеты состоятся вовремя. Вопрос был решен в течение 20 минут", – сказал Василяускас.

ЧП и криминал

В Вильнюсский аэропорт вызвали "Арас", эвакуировали 400 человек

16 октября в Вильнюсский аэропорт вызвали сотрудников...

В Молетском районе у родителей забрали младенца

Врач, увидевшая состояние привезенного на плановый...

Большой пожар в Алитусе: горит огромное здание с покрышками  жителям готовятся раздавать респираторы (8)

По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том,...

Трагическое ДТП в Каунасе: погиб мотоциклист (5)

14 октября, в 17.45 ч., в Каунасе, на проспекте...

В Клайпеде в шахте лифта обнаружено тело мужчины

Департамент полиции информирует, что в Клайпеде...

TOP новостей

Источники: Литва готовится к "обмену шпионами" с Россией (9)

Литва и Россия договорились обменяться осужденными за...

Правительство Литвы утвердило налог на автомобильные выхлопы и повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее (23)

Правительство Литвы в среду утвердило новый налог на...

Глава горевшей в Алитусе компании: устроить пожар, чтобы получить 30 000 евро – это глупость

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис...

Gitanas Nausėda

Президент Литвы предлагает меры по блокировке электроэнергии с БелАЭС (55)

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает новые...

Министр финансов Литвы: всеобщий налог на недвижимость неизбежен (46)

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что в...