В Вильнюсе женщина за рулем Honda снесла скамейку на остановке и врезалась в здание магазине

Водитель авто рассказала, что садится за руль редко, но иногда без этого не может обойтись, как и было в этот раз. Ей надо было отвезти к ветеринару больную собаку. Водитель сказала, что ехала медленно и не понимает, как произошло ДТП. По словам женщины, она тормозила, но машина не остановилась. По предварительным данным, сидевший на скамейке пожилой человек (1936 г.р.) серьезно не пострадал.
Еще до приезда скорой его осмотрела водитель (она медик). Скорая увезла пострадавшего в больницу на осмотр.
Находившиеся в автомобиле люди и собака не пострадали.
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