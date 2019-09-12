В среду поздно вечером полицейские задержали нетрезвого водителя Peugeot.
© DELFI / Erika Venckutė

В полицию в 22.35 ч. позвонила женщина и сообщила, что по улицам столицы ездит, вероятно, пьяный водитель.

По словам звонившей, мужчина на ул. Жирню с трудом управляет транспортным средством. Обгоняя другой автомобиль, он едва не совершил ДТП, ездил из полосы в полосу, включив правый поворот, все же поехал прямо по Минскому шоссе.

Женщина ехала за автомобилем и сообщала полиции о действиях подозрительного водителя. Полиция остановила автомобиль в Куприёнишкес (Вильнюсский район), на ул. Улону. По словам звонившей в полицию женщины, стражи порядка реагировали быстро - в указанное место они приехали через 4 минуты.

Водитель сразу признался, что он пьян. Первый раз алкотестер показал 2,57 промилле, через 15 минут - 2,16 промилле.

Находившаяся в автомобиле женщина собрала свои вещи и пошла домой пешком.

Водителя задержали и увезли в КПЗ. Ему грозит уголовная ответственность.

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