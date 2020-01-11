В Вильнюсе женщина пыталась перебежать через дорогу между двумя скорыми и не заметила трос

Карета скорой помощи, которая тащила на буксире другой автомобиль скорой помощи, повернула с ул. Калварию на проспект Конституциёс. А женщина лет 50 решила пробежать между этими двумя автомобилями, не заметив между ними трос. Водитель второго автомобиля пытался тормозить, но женщину это не спасло, она упала и ударилась головой.
На место приехал третий автомобиль скорой. Врачи оказали женщине помощь на месте.
Однако пока на месте происшествия работала полиция и врачи, ртам произошло еще одно ДТП - в 18.50 ч. - столкнулись автомобили BMW и Ford Focus. В этом ДТП люди не пострадали.
Вероятно, это ДТП произошло потому, что водители отвлеклись и рассматривали место предыдущего ДТП.
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