В Вильнюсе женщина нанесла ножевое ранение мужчине

В Вильнюсе помощь врачей и полиции потребовалась пострадавшему мужчине. Полиция сообщает, что мужчину ранила нетрезвая женщина.
Surūdijęs peilis
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16 сентября, в 22.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Буйвидишкю, в доме, нетрезвая (2,30 промилле) женщина (1970 г.р.) нанесла ножевое ранение мужчине (1969 г.р.).

Пострадавший был госпитализирован.

Подозреваемая закрыта в КПЗ.

Ведется расследование.

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