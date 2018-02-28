Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе женщина нанесла своему мужу несколько ножевых ранений. Она нанесла ему ранения в область живота, плеча и груди.
27 февраля, в 0.20 ч. в Вильнюсе, в квартире на ул. Калварию, женщина нанесла ножевые ранения своему мужу (1972 г.р.).
Пострадавшего доставили в больницу.
Ведется расследование.
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