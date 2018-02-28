Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе женщина нанесла своему мужу несколько ножевых ранений. Она нанесла ему ранения в область живота, плеча и груди.
© Shutterstock nuotr.

27 февраля, в 0.20 ч. в Вильнюсе, в квартире на ул. Калварию, женщина нанесла ножевые ранения своему мужу (1972 г.р.).

Пострадавшего доставили в больницу.

Ведется расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Шилутском районе под лед провалился грузовик (3)

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил,...

В Вильнюсе женщина нанесла мужу несколько ножевых ранений (3)

Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе...

В Алитусе нетрезвая женщина-водитель сбила мужчину (4)

27 февраля, после обеда, в Алитусе , на ул. Путину,...

ДТП в Шальчининкском районе: сообщили о зажатом человеке

27 февраля, в 16.13 ч., поступило сообщение о ДТП в...

Трагическое ДТП под Даугай: погибли два человека

27 февраля, в 13.10 ч., в Алитусском районе, под Даугай, на...

TOP новостей

Ранняя беременность: показатели по Литве отличаются в 6 раз (5)

Пропасть между крупными городами Литвы и регионами...

Реформа в сфере теплохозяйства: изменятся счета за отопление (8)

В Литве планируется реформа теплохозяйства, oа...

В некоторых магазинах в феврале подорожали продукты (12)

В феврале 2018 г. цены на самые дешевые продукты в Литве в...

Глава ПКНБО: Nukem не должна участвовать в закрытии Игналинской АЭС (12)

Компания Nukem , которой руководит российский гигант "...

Комиссия Cейма: потребителей в Литве не дискриминируют в вопросе состава продуктов (14)

Литовских потребителей не дискриминируют, когда...