В Вильнюсе загорелся мотоцикл

Сообщение о ДТП поступило в пятницу, в 23.48 ч. По предварительным данным, на ул. Жирню на пути с ул. Геросёс Вильтес в сторону ул. Лепкальнё, мотоциклист при развороте не справился с управлением и упал.

Выяснилось, что мотоцикл загорелся, его тушили пожарные-спасатели.

Полиция информировала, что в ДТП пострадал мотоциклист, врачи оказали ему необходимую помощь.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.