В Вильнюсе загорелся мотоцикл

Сообщение о ДТП поступило в пятницу, в 23.48 ч. По предварительным данным, на ул. Жирню на пути с ул. Геросёс Вильтес в сторону ул. Лепкальнё, мотоциклист при развороте не справился с управлением и упал.
Выяснилось, что мотоцикл загорелся, его тушили пожарные-спасатели.
Полиция информировала, что в ДТП пострадал мотоциклист, врачи оказали ему необходимую помощь.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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