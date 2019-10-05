В пятницу вечером, в 21.57 ч., в Вильнюсе загорелся дом на ул. Атейтес соду 4-ои. Дом горел открытым пламенем.
По данным пожарных-спасателей, сообщили, что в доме могут быть люди.
Пожарные-спасатели вынесли пострадавшего мужчину.
В Вильнюсе загорелся дом, пожарные спасли мужчину
В пятницу вечером, в 21.57 ч., в Вильнюсе загорелся дом на...
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