В Вильнюсе загорелся автобус, пассажиры успели выбежать из него

Сообщение о происшествии поступило 8 августа, в 10.13 ч.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировать, что люди не пострадали, они успели выбежать из автобуса.

Портал DELFI связался с ЗАО Vilniaus viešasis transportas. "Сегодня, около 10 ч. на транспортном кольце на Антакальнисе водитель автобуса 115 маршрута заметил, что из автобуса идет дым. Он сразу же сообщил об этом по номеру 112. Открытого пламени не было, автобус доставили в автобусный парк.

Когда был замечен дым, пассажиров в транспортном средстве не было, водитель не пострадал и продолжил работу на другом автобусе. Обстоятельства происшествия выясняются", - сказала пресс-секретарь компании Лина Нуобарене.