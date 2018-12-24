В Вильнюсе загорелись два жилых дома

В 14:14 в Едином центре помощи было получено сообщение, что в деревне Скрабине Рудаминской сенюнии открытым пламенем горит дом.

В 14:17 получено сообщение, что жилой дом загорелся на улице Эуропос Парко.

На места происшествия были отправлены подразделения противопожарного спасения Вильнюсской области, информация передана Вильнюсской станции скорой медицинской помощи.