В Вильнюсе загорелись два жилых дома

В Сочельник в Вильнюсе произошли два пожара.
© DELFI / Domantas Pipas

В 14:14 в Едином центре помощи было получено сообщение, что в деревне Скрабине Рудаминской сенюнии открытым пламенем горит дом.

В 14:17 получено сообщение, что жилой дом загорелся на улице Эуропос Парко.

На места происшествия были отправлены подразделения противопожарного спасения Вильнюсской области, информация передана Вильнюсской станции скорой медицинской помощи.

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