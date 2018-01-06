Кроме того, на руках женщины остались кольца, поэтому версия ограбления также маловероятна.

Тело найдено на улице Летаус в Лаздинеляй недалеко от гаражного массива.

Женщине на вид около 30 лет, по словам полицейских, она была опрятно одета, однако была без верхней одежды - куртки или пальто.