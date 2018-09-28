В Вильнюсе зафиксировали 3 массовых ДТП, повреждены 16 автомобилей

Полиция информировала, что 28 сентября в Вильнюсе на одной и той же улице произошло три массовых ДТП. По предварительным данным, повреждены 16 автомобилей.
Spūstys prie Litexpo parodų rūmų
© DELFI / Tomas Vinickas

Первое сообщение поступило в 6.57 ч. На ул. Тукстантмячё столкнулись 5 автомобилей: Mitsubishi, Toyota, Renault, Opel и Volkswagen.

В 6.59 ч. сообщили об еще одном ДТП на этой улице, на этот раз с участием семи автомобилей.

В 7.17 ч. на ул. Тукстантмячё столкнулись автомобили Mitsubishi, Toyota, Seat и Volkswagen.

Люди в ДТП не пострадали, все участники вызывали полицию, чтобы выяснить, кто виноват. В фейсбуке появились фотографии и комментарии - люди писали, что улицы заторены, проехать невозможно.

Полиция информирует, что о заторах сообщают до сих пор.

Из за ДТП на ул. Тукстантмячё образовались заторы и на Западной объездной дороге. Однако еще хуже обстановка там стала после того, как в 7.30 ч. на объездной дороге столкнулись три автомобиля.

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