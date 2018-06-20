Порталу DELFI удалось зафиксировать операцию, которую провели сотрудники Вильнюсского 2-го комиссариата полиции. Полицейские задержали подозреваемую в распространении наркотиков женщину (1993 г.р.) и ее сообщника (1967 г.р.).

Поступила информация о том, что подозреваемая планирует купить наркотики в таборе, поэтому организовали засаду. Женщина снова попалась в руки полиции.

Женщина планировала купить немало наркотиков и прошлась в таборе по "точкам" в поисках хорошей дозы. Она попробовала дозу, купленную в одном доме и решила, что она плохая - действует всего 20 минут.

В другом месте она получила "хорошую дозу", купила несколько граммов – карфентанила (он в тысячи раз сильнее героина). Затем она связалась с сообщником и решила, что уже может вернуться домой (женщина не подозревала, что за ней следят).

В Науининкай, во дворах, их автомобиль блокировала полиция. На мужчину быстро надели наручники.

А женщина сделала вид, что что-то проглотила, думали, что так она избавилась от наркотиков. Ей велели выплюнуть то, что она взяла в рот. Женщина сопротивлялась, полицейским пришлось применить электрошокер Taser. Тогда задержанная разыграла целый спектакль, стала притворяться, что плохо себя чувствует. На место вызвали врачей скорой помощи, боялись, что женщина умрет.

Врачи заметили, что женщина делает странные движения. Полицейские обыскали женщину и нашли у нее наркотики, которые она прятала между ягодицами и в лифчике. Всего нашли 46 доз.

На этом операция не завершилась. Полицейские отправились в тот дом, где женщина купила наркотики.

Это был приличный дом, даже роскошный, по сравнению с другими. Возмущенная появлением полиции жительница дома (1985 г.р.) сказала, что она никакими наркотиками не торгует.

В доме женщины во время обыска нашли 720 евро, возможно, это деньги, которые ей заплатила задержанная подозреваемая. Хозяйку дома взяли под арест. Выяснилось, что она уже была судима за хранение наркотиков.

Выяснилось, что задержанная подозреваемая в распространении наркотиков известна правоохранительным органам Литвы, Англии и Германии.

В Литве она была судима за хранение наркотиков, в Англии дважды судима за кражи, оказание сопротивления полиции и наркотики, а в Германии за кражи.

По словам полицейских, сама задержанная уже давно сама употребляет наркотики. Она призналась, что в день употребляет до 20 доз и тратит на наркотики около 120 евро. Женщине за хранение наркотиков грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Задержанной подозреваемой в продаже наркотиков грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.

Все трое были задержаны.