В Вильнюсе полиция провела операцию по задержанию наркоторговцев. Следователи Вильнюсского 2-го комиссариата полиции в течение суток задержали 14 подозреваемых - большая их часть подозревается в торговле наркотиками.

В воскресенье поздно вечером следователи, проверяя полученную информацию, провели операцию в Салининкай. Полиция заметила, как женщина, вероятно, наркоманка, приехав на автомобиле такси eTransport, кажется, купила наркотики.

Полиция остановила автомобиль и задержала находившихся в нем людей (двоих мужчин и двух женщин).

Неожиданное появление сотрудников полиции в штатском испугало не только водителя, но и подозреваемую, у которой при себе, вероятно, были наркотики. Она пыталась избавиться от улик и бросила пакетики на землю, но стражи порядка заметили это.

Когда следовали посадили подозреваемых в машину, приехал экипаж полиции со включенными мигалками. Выяснилось, что полицию вызвали местные жители. Когда экипаж выяснил, что на месте работают коллеги, он уехал.

Всех задержанных доставили в комиссариат.

Следователи с членами мобильной группы вернулись к дому подозреваемого в распространении наркотиков.

В доме были и четверо малолетних детей, поэтому полиция, стараясь не напугать их, вызвала врачей и социальных работников. Пока не приехали сотрудники службы по правам детей, обыск не проводили, чтобы не напугать детей. Двоих самых маленьких детей забрали в больницу, двух других передали родственнице.

Во время обыска полиция обнаружила 12 пакетиков из фольги, как предполагают, с героином и около 1000 евро.

Женщину, которая выбросила наркотики на землю, подозревают в распространении наркотиков.

Четверых подозреваемых (двух мужчин и двух женщин) также подозревают в распространении наркотиков.

Таксисту никакие подозрения не были предъявлены. Не были предъявлены обвинения и мужчине с женщиной, которые также находились в автомобиле такси с таксистом и подозреваемой.

В тот же день около 13 ч., проверяя полученную информацию, следователи на ул. В.Петарё задержали подозреваемых в приобретении наркотиков. На этот раз был задержан и водитель такси eTransport.

По данным полиции, подозреваемый водитель в рабочее время не только возит наркоманов "за дозой", но и сам употребляет наркотики.

В комиссариат доставили троих мужчин и одну женщину. Оказывается, женщина перед тем как ее задержали, приобрела 17 „доз, как предполагают, героина. Она безуспешно пыталась проглотить их.

Сразу же после задержания этих подозреваемых, полиция отправилась к подозреваемым в распространении наркотиков. В подъезде дома на той же улице полицейские встретили мужчину и женщину и уведомили их об обыске в их квартире.

Женщина вернулась в Литву из-за границы 3 месяца назад, она заявила, что не понимает, почему ее подозревают. Уверяла, что она, покинув табор, нелегальной деятельностью не занимается. Но в ее квартире полиция нашла пакет с 17 г белого порошка, вероятно, героина. У женщины было 300 евро.

Несмотря на улики, женщина продолжала уверять, что не понимает, откуда взялись наркотики, а во время обыска к ней в квартиру с деньгами в руках пришла очередная "клиентка".

Позже выяснилось, что брат и сестра начали свой нелегальный "бизнес" недавно, всего три дня назад.

Мужчина, которых подозревают в приобретении наркотиков, грозит наказание за приобретение наркотиков.

Женщине, которая пыталась проглотить наркотики, грозит наказание за распространение наркотиков.

Брату и сестре также грозит наказание за распространение наркотиков.

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