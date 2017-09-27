7 июля, в 17 ч. в квартиру на ул. Дарбининку, в Вильнюсе, ворвались двое мужчин, избили хозяев квартиры - супругов 64 лет, сняли с их пальцев золотые кольца, забрали другие вещи и ушли. После нападения один из супругов был доставлен в больницу.
Было начато расследование по факту совершения тяжкого преступления. Криминалисты вскоре выяснили, что ворвавшиеся в квартиру мужчины искали внука пострадавших, который возможно задолжал им деньги, а не найдя 18-летнего юношу, применив насилие, украли имущество у его дедушки и бабушки.
Полиция выяснила, что внук пострадавших ранее нелегально работал в охранной компании Titanas. Следователи, собрав дополнительные улики, и 26 сентября в разных местах Вильнюса задержали двоих подозреваемых.
Один из них – директор охранной компании. Подозреваемые, 27 и 37-летний мужчины задержаны и находятся в арестантской. Полиция провела в их домах обыски, нашла и изъяла оружие, патроны, телескопические дубинки, деньги, GPS для авто, вексели с именами разных людей и, возможно, психотропное вещество.
За грабеж в соответствии с УК ЛР грозит лишение свободы на строк до 7 лет. Материалы о нелегальном трудоустройстве, неуплате налогов и др. полиция передаст ГНИ и Инспекции по труду.
В Вильнюсе задержаны подозреваемые в ограблении, один из них – директор компании Titanas
Криминалисты Главного комиссариата полиции...
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