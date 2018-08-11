Вильнюсская полиция задержала двух молодых людей, у которых были наркотики. После обыска выяснилось, что у них дома было и огнестрельное оружие.
© Stopkadras

Полиция сообщает, что 10 августа, в 21.24 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Виршулишкю, были задержаны двое мужчин. У них были наркотики.

Задержаны A.Б., 1990 г.р., и М.Ч., 1992 г.р. В квартире обнаружили 4 прозрачных пакета с растительными веществами и пакет с порошком светлого цвета.

Кроме того, в квартире обнаружили два пистолета.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Вильнюсе задержаны мужчины с наркотиками и огнестрельным оружием

Вильнюсская полиция задержала двух молодых людей, у...

В Каунасе в больницу доставлена девочка с огнестрельным ранением (5)

10 августа, в 17 ч., врачи сообщили в полицию о том, что в...

В Ниде во время грозы погибла молодая женщина (3)

10 августа, в 17 ч., в Ниде, на ул. Тайкос, недалеко от...

В Новой Вильне в мужчину 10 раз стреляли из пневматического оружия (4)

10 августа, в 10.28 ч., в Новой Вильне звучали выстрелы....

В Йонавском районе нетрезвая женщина возможно подожгла автомобиль BMW (1)

Полиция информирует, что в Йонавском районе...

TOP новостей

Шел 45-ый год "Семнадцати мгновений весны": как Путин пришел на смену Штирлицу (128)

Штирлиц зашел в кабинет к Мюллеру и увидел на столе...

Премьер-министр Литвы предупредил бизнес, желающий повышать цены (61)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на своей...

За месяц из семей в Литве забрали 600 детей: специалисты рассказывают об ужасном опыте (20)

За июль из небезопасного окружения в Литве...

Погода в выходные: жара отступит, но не навсегда (4)

Жар костей не ломит, но державшаяся в последние дни...

Заключение в России Заключение в России Заключение в России

"Ты вернул свой долг" и как снова стать свободным: опыт выживания в российской тюрьме и после нее Специально для DELFI (35)

Скандал с пытками в ярославской колонии вскрыл...