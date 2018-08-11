В Вильнюсе задержаны мужчины с наркотиками и огнестрельным оружием

Полиция сообщает, что 10 августа, в 21.24 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Виршулишкю, были задержаны двое мужчин. У них были наркотики.
Задержаны A.Б., 1990 г.р., и М.Ч., 1992 г.р. В квартире обнаружили 4 прозрачных пакета с растительными веществами и пакет с порошком светлого цвета.
Кроме того, в квартире обнаружили два пистолета.
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