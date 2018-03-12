В воскресенье в Вильнюсе полиция задержала двоих нетрезвых молодых людей. Оказывается, они не только пытались осквернить флаг, но и украсть его.
Vėliava
© DELFI / Domantas Pipas

Департамент полиции информировал, что в 16.57 ч. было получено сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Гедвиджю, два человека пытаются украсть флаг.

На место выехал экипаж полиции. На глазах у полицейских один из мужчин, наступил на флаг и пытался сорвать его с древка.

Задержаны нетрезвые подозреваемые (1986 г.р., 1,69 промилле) и (1984 г.р., 1,78 промилле), их закрыли в КПЗ.

Начато расследование.

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