В Вильнюсе задержан вооруженный ножом грабитель из "Парка сказок"

28 ноября, в 21.30 ч., в полицию обратилась жительница Лаздинай и сообщила, что на ул. Архитекту, на ее 16-летнего сына только что напал незнакомый молодой человек и, угрожая ножом, отобрал мобильный телефон. На место выехала полиция, но найти подозреваемого не удалось.
Расследованием занялись криминалисты. 1 декабря за решетку попал 21-летний житель Вильнюсского района, которого подозревают в совершении ограблений в Лаздинай. Во время задержания у подозреваемого нашли нож и маску. Подозреваемый находится в Лукишкском СИЗО.
Полиция просит всех пострадавших от этого подозреваемого звонить по номерам (8 5) 271 6188, (8 5) 271 6208 или 112. Подозревают, что он мог совершать преступления около "Парка сказок", в Лаздинай, и, возможно, в других районах столицы.
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