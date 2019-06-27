По сведениям DELFI, задержан ранее не судимый, Александр Б., который работает в одной из столичных энергетических компаний простым рабочим.
Прокурор пока ничего комментировать не стала, поскольку дело связано с преступлениями против малолетних детей. На данный момент есть трое пострадавших – выясняется, что первые преступления подозреваемый мог совершить 11 февраля в многоквартирных домах на ул. Гялвону и Пабяржес.
Сразу после совершения противоправных действий он уехал с места происшествия на собственном авто.
Второе преступление было совершено позже. после этого полиция сообщила о подозреваемом в СМИ и представила его фото. Однако фотографии были не слишком хорошего качества и узнать подозреваемого сразу не удалось даже тем, кто хорошо знаком с Александром Б.
Сам подозреваемый, кажется, знал, что его ищет полиция – когда его задерживали, он пытался бежать. Кроме того, криминалистам не сразу удалось попасть в дом подозреваемого, чтобы провести обыск. Сейчас подозреваемый уверяет, что пытался бежать только потому, что не знал, что его ищет полиция.
26 июня пострадавшую девочку в присутствии психолога опросили в суде. Этот опрос дистанционно мог видеть и Александр Б.
Подозреваемый находится под арестом. Прокурор просит суд разрешить взять его под стражу, поскольку есть вероятность, что он сбежит из Литвы – подозреваемый часто ездил в Беларусь и Данию.
Суд вынесет решение 28 июня. Неясно, признает ли подозреваемый свою вину, но известно, что мужчина просил, чтобы его опросили в присутствии судьи.
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