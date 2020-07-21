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Мужчину, который 9 лет работает в полиции, подозревают в хранении наркотиков. Задержана и его подруга.
В Вильнюсе задержан подозреваемый в хранении наркотиков полицейский
© Klaipėdos aps. VPK

Департамент полиции сообщил, что 17 июля, в 16.45 ч полиция по подозрению в хранении наркотиков задержала сотрудника ГКП Вильнюсского округа (1992 г.р.).

Задержана и его сожительница (1999 г.р.).

Полицейский проработал в полиции почти 9 лет. В доме и в автомобилях задержанных провели обыски, обнаружили, кал предполагают, наркотики растительного происхождения. Начато расследование.

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