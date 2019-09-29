28 сентября, в 23.17 ч. в Вильнюсе, на ул. Джяугсмо, на остановке общественного транспорта молодой человек (2002 г.р.) разбил стекла в павильоне.
По предварительным данным, несовершеннолетний своими действиями демонстрировал неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок.
Подозреваемого задержали и закрыли в КПЗ.
ведется расследование.
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