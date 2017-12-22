В Вильнюсе полиция задержала молодого человека, у которого нашли человеческий череп.
Полиция сообщает, что 21 декабря, в 8.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Калварию, был задержан молодой человек (1994 г.р.).
У него нашли и изъяли человеческий череп.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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